In casa Torino da diverso tempo si attende il rinnovo del contratto di Vittorio Parigini fino al 30 giugno 2023. L'accordo tra la società granata e il giocatore è stato trovato da alcune settimane ma le firme non sono ancora arrivate: nessun pericolo però, il prolungamento si farà ma sarà necessario pazientare ancora un po' di tempo per via di alcune questioni burocratiche da risolvere.



Parigini ha infatti da poco cambiato il proprio procuratore, lasciando Paolo Paloni per affidarsi a Giuseppe Galli, lo stesso agente del suo compagno di squadra di Simone Edera: è questo il motivo per cui il suo rinnovo non è ancora stato ufficializzato.