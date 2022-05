Il portiere del Torino della prossima stagione potrebbe arrivare dal Portogallo. La società granata sta infatti seguendo con grande interesse Bruno Varela, estremo difensore di proprietà del Vitoria Guimares con un passato anche al Benfica e all'Ajax come vice di Onana.



La trattativa è in corso e, rispetto ad altri portieri seguiti dal Torino (come per esempio Cragno e Gollini), il prezzo del cartellino di Varela è decisamente più basso, motivo per cui l'affare potrebbe andare in porto.