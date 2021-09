A sorpresa ieri è rientrato a Torino l'attaccante Antonio Sanabria. Il suo ritorno in Italia non era previsto prima di venerdì sera, considerato che proprio nella notta tra giovedì e venerdì sarebbe dovuto scendere in campo con il suo Paraguay nel match contro il Venezuela.



La moglie del calciatore sta però per partorire, per questo motivo Sanabria ha chiesto e ottenuto di poter lasciare il ritiro della propria nazionale e fare un rapido ritorno a Torino. Di ciò è contento anche Ivan Juric, che potrà quindi averlo a disposizione per la partita contro la Salernitana di domenica.