L'undici iniziale schierato da Ivan Juric contro la Fiorentina ha sorpreso più che altro per la scelta di far giocare dal primo minuto Pietro Pellegri in attacco al posto di Antonio Sanabria. Dietro a questa scelta non c'è però solo una motivazione tecnica.



Sanabria, infatti, ha accusato un lieve affaticamento muscolare. Niente di particolarmente grave ma sufficiente a Juric per decidere di lasciarlo inizialmente in panchina e concedergli solamente l'ultima mezz'ora di gioco, quando ha preso il posto in campo proprio di Pellegri.