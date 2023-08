Negli scorsi giorni il Torino si era mossi per Divock Origi, attaccante belga reduce da una stagione non particolarmente brillante con il Milan e per questo sul mercato. La trattativa si è però bloccato: il motivo è Duvan Zapata.



Nelle ultime ore ha preso piede la trattativa con l'Atalanta per Duvan Zapata e, per questo motivo, si è fermata quella per Origi: se non dovesse arrivare la fumata bianca per il colombiano, allora potrebbe riaprirsi la pista che posta al belga del Milan.