Nell'elenco dei convocati di Marco Giampaolo per la partita di domani del suo Torino contro il Lecce, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, spiccano le assenza di Salvatore Sirigu e di Andrea Belotti. Dietro alle loro mancate convocazione non si nasconde però nessun caso.



Giampaolo ha voluto concedere un turno di riposo ai suoi due giocatori più importanti in modo di averli il più riposati possibile per le prossime partite di campionato.