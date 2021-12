Mergim Vojvoda sarebbe dovuto essere uno dei protagonisti della partita del Torino contro l'Inter, tanto che anche Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia lo aveva annunciato nella formazione titolare. Invece, a sorpresa, il numero 27 non solo non ha giocato ma non era neppure in panchina.



Il motivo dell'assenza di Vojvoda è dovuto a un virus gastrointestinale che lo ha costretto a un improvviso stop.