Dennis Praet, centrocampista del Torino, si presenta in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: "Ho trovato un gruppo forte, ma dobbiamo pensare ad una partita alla volta cercando continuità. Con Linetty abbiamo giocato tre anni nella Sampdoria, siamo buoni amici e siamo sempre rimasti in contatto. Juric è un allenatore che chiede pressing alto e gioco offensivo. Questo a me piace molto".