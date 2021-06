Il primo acquisto del Torino per la prossima stagione sarà Etrit Berisha. Nel weekend il direttore tecnico Davide Vagnati ha trovato l'accordo per l'approdo in granata del portiere albanese che andrà a sostituire Salvatore Sirigu (da tempo in rotta con la società).



Berisha arriverà nel capoluogo piemontese entro la fine della settimana per firmare il nuovo contratto: il 6 luglio sarà quindi al Filadelfia per il primo allenamento della nuova stagione.