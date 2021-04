La telenovela legata al possibile rinnovo di contratto di Andrea Belotti non è ancora giunta al termine. Il Gallo ha deciso di prendere tempo prima di comunicare la propria decisione al Torino e, con ogni probabilità, novità ci saranno solamente alla fine del campionato.



La squadra granata d'altronde è in piena lotta per non retrocedere e il mantenimento della categoria è indispensabile per poter convincere Belotti a rinnovare il proprio contratto.