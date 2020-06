Nelle casse del Torino stanno per arrivare 12 milioni di euro: la cifra che la Spal pagherà per esercitare la clausola del riscatto di Kevin Bonifazi. Soldi che il presidente Urbano Cairo potrà poi reinvestire nel mercato in entrata.



Ma quando si attiverà la clausola per l'obbligo di riscatto di Bonifazi dalla Spal? Non appena il difensore scenderà in campo alla ripresa del campionato. Nel contratto stipulato fra i due club a gennaio era infatti previsto che i ferraresi avrebbero acquistato a titolo definitivo il difensore dopo la prima presenza dal mese di aprile. Il campionato si è poi fermato a causa del Coronavirus ma con la ripresa si attiverà anche la clausola per il riscatto da parte della Spal.