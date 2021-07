La trattativa tra il Torino e il Benfica per la cessione di Soualiho Meité alla squadra lusitana sta procedendo a gran ritmo e presto potrebbe arrivare al fumata bianca. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la cessione del francese che porterà nelle casse granata 7 milioni di euro.



Il Benfica vorrebbe avere Meité a disposizione per le partite dei preliminari di Champions League e ha fretta di chiudere l'affare: il momento delle firme sul contratto potrebbero quindi arrivare a strettissimo giro di posta.