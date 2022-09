Koffi Djidji è uno dei giocatori che Ivan Juric ha saputo valorizzare maggiormente da quando si è seduto sulla panchina del Torino, tanto che il difensore francese è dall'anno scorso è diventato uno dei titolari nella retroguardia granata.



Il contratto che lega Djidji al Torino scadrà il prossimo 30 giugno ma le parti sono al lavoro per trovare un accordo per il prolungamento: alla fumata bianca non sembrerebbe mancare molto e un annuncio potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.