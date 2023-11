Nelle ultime partite, quelle contro il Monza e il Bologna, il Torino è stato costretto a rinunciare a Samuele Ricci. Il centrocampista aveva subito un infortunio muscolare contro il Sassuolo e sta lavorando al Filadelfia per cercare di tornare a disposizione il prima possibile.



Ivan Juric spera poter contare su Ricci già per la prossima partita di campionato, quella di lunedì prossimo contro l'Atalanta. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se il centrocampista sarà o no disponibile per l'impegno contro la formazione nerazzurra.