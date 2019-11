Nell'allenamento di ieri al Filadelfia si è potuto rivedere in campo Kevin Bonifazi, anche se il difensore ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai propri compagni per via di quella frattura alla mano che da qualche settimana lo sta tenendo ai box.



Solo lavoro atletico e niente esercizi con il pallone per il centrale granata che rischia di dover saltare ancora molte partite e, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, di tornare a disposizione di Walter Mazzarri e del Torino solamente a ridosso di Natale: proprio quando si dovrà decidere del suo futuro.