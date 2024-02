Torino, ecco quando può tornare Buongiorno

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno è cominciato. Ieri il difensore si è sottoposto a una visita di controllo alla spalla (si era infortunato lo scorso 26 gennaio in occasione di Cagliari-Torino) ha ricevuto l'ok che attendeva per tornare ad allenarsi con i propri compagni: ciò non avverrà immediatamente, prima di dove completare il percorso riabilitativo ma già nel weekend sarà in campo.



Giovedì sera, per il recupero di campionato contro la Lazio, il difensore sarà in tribuna a fare il tifo per i compagni ma potrebbe tornare nell'elenco dei convocati di Ivan Juric per la trasferta di lunedì prossimo in casa della Roma. Difficile che Buongiorno possa giocare in quell'occasione, più probabile che l'allenatore croato lo convocati per la sua importanza anche all'interno dello spogliatoio. Il difensore è infatti uno dei leader del Torino, non solo in campo ma anche fuori.



Per quel che riguarda il ritorno al calcio giocatori, sembra più probabile che Buongiorno possa tornare a occupare il proprio posto al centro della difesa del Torino nella gara contro la Fiorentina (in programma sabato 2 marzo), quando potrebbe vedersela contro Andrea Belotti, suo ex compagno di squadra proprio in granata.