Dopo aver appurato che l'infortunio al ginocchio patito da Daniele Baselli, nella partita di lunedì contro il Cagliari, non è particolarmente grave, in casa Torino si è potuto tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista sarà infatti regolarmente a disposizione per la partita di domenica contro il Genoa.



Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi dovrebbero inoltre poter contare anche su Ola Aina: il terzino nigeriano, infortunatosi nel corso del ritiro con la propria nazionale, è infatti vicino al pieno recupero.