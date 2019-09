"Il rinnovo di contratto è solo una formalità" aveva dichiarato Walter Mazzarri nelle scorse settimane, prima del doppio ko del suo Torino contro Lecce e Sampdoria. Ma proprio le due sconfitte consecutive della squadra granata hanno al momento allontanato il momento delle firme.



Non perché il presidente Urbano Cairo abbia cambiato la propria opinione sull'allenatore, ma perché il patron granata vuole aspettare un momento più positivo della squadra per annunciare il prolungamento del contratto di Mazzarri. Non appena i risultati del Torino torneranno a essere positivi, l'allenatore potrà rinnovare.