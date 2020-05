La trattativa tra il Torino e Mino Raiola per Giacomo Bonaventura, negli ultimi giorni, ha subito uno stop. Il motivo è da ricercare nel cambio del direttore sportivo della società granata.



Con Massimo Bava che sta per lasciare il proprio posto a Davide Vagnati inevitabilmente la trattativa si è bloccata: non appena verrà ufficializzato l'arrivo del nuovo ds anche i discorsi con Raiola riprenderanno.