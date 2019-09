Fino a questo punto del campionato il Torino non ha potuto contare su Iago Falque: l'attaccante spagnolo si era infortunato alla caviglia a fine luglio, durante la partita di andata del secondo turno preliminare di Europa League contro il Debrecen e da quel momento non ha più visto il campo.



Ora, però, l'infortunio è alle spalle: giovedì contro il Milan il numero 10 era seduto in panchina e domani contro il Parma potrebbe entrare a partita in corso. Per rivedere Falque dal primo minuto bisognerà invece con ogni probabilità aspettare la partita di domenica contro il Napoli.