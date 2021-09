Dopo aver saltato la partita contro la Salernitana, Armando Izzo non ci sarà neppure questa sera al Mapei Stadium quando il Torino affronterà il Sassuolo. Il difensore non è riuscito ad allenarsi regolarmente con i propri compagni a causa di un problema al polpaccio ma Ivan Juric spera di poterlo recuperare per la partita di giovedì prossimo contro la Lazio.



Nel frattempo a sostituire Izzo è il neo acquisto David Zima, difensore classe 2000 arrivato negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato dallo Slavia Praga.