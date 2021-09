Ha assistito alla partita del suo Torino contro la Salernitana dalla tribuna e non potrà dare il proprio contributo alla causa granata neppure nelle prossime gare: parliamo di Andrea Belotti che, a causa di un infortunio al perone, non ha potuto neanche rispondere all'ultima convocazione in Nazionale.



Belotti salterà anche le partite contro Sassuolo, Lazio e Venezia. Ivan Juric spera di riuscire a recuperare il capitano granata per il derby contro la Juventus in programma il prossimo 2 ottobre.