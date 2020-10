Anche se il Torino, domani contro il Sassuolo, dovesse incappare nella quarta sconfitta di fila in questo campionato, Marco Giampaolo resterà comunque saldo sulla propria panchina.



Il tecnico gode della stima e della fiducia di Urbano Cairo e di Davide Vagnati, che al momento non vogliono neanche prendere in considerazione l'ipotesi di un esonero. Il punto sul lavoro di Giampaolo verrà fatto dopo la partita contro il Crotone (in programma domenica 8 novembre), l'ultima gara prima della nuova sosta del campionato per via degli impegni delle nazionali.



Se entro quella data l'andamento in campionato del Torino non sarà cambiato in maniera sostanziale, allora la permanenza di Giampaolo potrebbe non essere più così certa.