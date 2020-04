E' ormai fatta per il rinnovo del contratto di Cristian Ansaldi con il Torino: la trattativa per il prolungamento con l'argentino è arrivata alle battute finali, come lo stesso calciatore ha raccontato negli scorsi giorni, e l'annuncio è atteso nelle prossime settimane, dopo che l'attività sportiva sarà ripresa.



Oltre che l'annuncio del rinnovo di Ansaldi, in casa Torino si attende anche quello del prolungamento di Lorenzo De Silvestri (il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno). In questo caso la trattativa non è avanzata come quella dell'argentino ma è comunque a buon punto.