Torino: ecco quante e quali partite salterà Rodriguez

Nella partita di sabato contro il Sassuolo il Torino ha perso per infortunio il suo capitano. Ricardo Rodriguez. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra. In altre parole, il calciatore svizzero sarà costretto a uno stop di tre o quattro settimane. I tempi di recupero dipenderanno anche dall'esito degli esami a cui si sottoporrà nelle prossime settimane.



Certamente Rodriguez salterà la partita di venerdì contro il Lecce, poi il recupero contro la Lazio in programma giovedì 22 febbraio, la trasferta sul campo della Roma del 26 febbraio e la gara interna contro la Fiorentina del 2 marzo. Ma è a forte rischio anche la partita contro il Napoli del prossimo 10 marzo. Dovrà quindi saltare quattro o addirritvrra cinque partite.



In queste partite a sostituire Rodriguez sarà Adam Masina, giocatore arrivato nel mercato di gennaio dall'Udinese e che sia contro la Salernitana che contro il Sassuolo era subentrato proprio al difensore svizzero quando aveva accusato i primi problemi muscolari.