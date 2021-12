L'unico calciatore del Torino a essere impegnato nella Coppa d'Africa è Ola Aina, che è stato convocato dalla Nigeria. Ma quante partite di campionato salterà il terzino?



Come minimo tre, quelle contro Atalanta, Fiorentina e Sampdoria. Poi, se la Nigeria non dovesse superare il girone eliminatorio, potrà tornare a disposizione di Ivan Juric per la gara contro il Sassuolo del 23 gennaio. Nel caso in cui la Nigeria dovesse arrivare in finale, Aina salterà sicuramente anche le partite contro il Sassuolo e contro l'Udinese.