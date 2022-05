Il Torino ha chiuso l'ultimo campionato di serie A al 10° posto in classifica: tradotti in euro, il piazzamento ha permette alla società granata di incassare 4,2 milioni di euro dai diritti TV per la quota che dipende dalla posizione finale in graduatoria.



Il Torino ha chiuso il campionato a 50 punti, gli stessi del Sassuolo, ma si è piazzato davanti per via degli scontri diretti: rispetto a quella neroverde, la società granata ha incassato 700.000 euro in più.