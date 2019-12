Negli scorsi giorni gli agenti di Luis Advincula hanno proposto l'acquisto del terzino destro al Torino. Il calciatore peruviano è al momento in forza al Rayo Vallecano ma è desideroso di lasciare il club che milita nella seconda divisione spagnola e, per questo motivo, i procuratori si sono messi al lavoro per trovare una nuova squadra al giocatore.



Ma quanto costa il cartellino di Advincula? Il Torino per assicurarsi il giocatore dovrà spendere una cifra tra i 2,5 e i 3 milioni di euro.