Da quando Davide Vagnati è diventato il nuovo direttore sportivo della Spal, Mohamed Fares è tornato a essere un obiettivo di mercato della società granata. Già lo scorso anno il club di Urbano Cairo aveva cercato l'esterno ma l'infortunio al ginocchio subito in estate dal calciatore fece tramontare la trattativa.



Per Vagnati portare Fares al Torino non sarà semplice: la Spal chiede infatti una cifra vicina ai 10 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Un'ipotesi che il Torino sta valutando è invece quello di presentare un'offerta di 7/8 milioni a cui aggiungere eventuali bonus.