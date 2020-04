Tra i giocatori che quasi certamente lasceranno il Torino la prossima estate c'è Nicolas Nkoulou. Il procuratore è già al lavoro per cercare una nuova squadra al difensore, che già lo scorso agosto aveva provato a spingere per la cessione, senza però riuscire a convincere Urbano Cairo.



Per acquistare Nkoulou dal Torino (il cui contratto scadrà nel 2021) serviranno almeno 15 milioni di euro: il presidente granata non sembra infatti intenzionato a cedere il centrale camerunese per una cifra inferiore.