A fine stagione il Torino dovrà decidere se esercitare o no la clausola del diritto di riscatto di Brandon Soppy, giocatore che è arrivato in prestito dall'Atalanta la scorsa estate. Ma quanto costerebbe ai granata acquistare a titolo definitivo il terzino?



Il prezzo concordato in estate è 6,9 milioni di euro, una cifra che, al momento, il presidente Urbano Cairo non sembra intenzionato a voler spendere.