Giovanni Simeone è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione nel caso in cui Andrea Belotti dovesse essere ceduto. Per convincere il Cagliari a lasciar andare il centravanti argentino serviranno però almeno 15 milioni di euro.



Una cifra che il presidente Urbano Cairo potrebbe decidere di spendere nel caso in cui riuscisse a vendere il Gallo al doppio: a quel punto la trattativa per Simeone, che per il momento è bloccata, potrebbe decollare.