Tra i giocatori che il Torino ha messo nel proprio mirino in vista della prossima stagione c'è anche il terzino sinistro ​Kostantinos Tsimikas dell'Olympiakos. Il giocatore, che è anche nel giro della nazionale della Grecia, è seguito anche da altre società italiane come ad esempio il Napoli.



Classe 1996, Tsimikas ha accumulato negli ultimi anni anche una buona esperienza nelle coppe europee e il costo del suo cartellino è intorno ai 10 milioni di euro: una cifra importante ma per nulla irraggiungibile per una società come quella granata.