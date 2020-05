Tra i giocatori seguiti dal Torino per rinforzare il centrocampo c'è anche Matias Vecino. L'uruguaiano può lasciare l'Inter ma le richieste economiche dei nerazzurri stanno frenando il club granata: per Urbano Cairo la cifra tra i 22 e i 25 milioni richiesta per il cartellino del centrocampista è eccessiva.



Il presidente granata spera però di poter far rientrare uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini nella trattativa che potrebbe portare Armando Izzo all'Inter. Solo in questo caso l'uruguaiano potrebbe vestire la maglia del Torino.