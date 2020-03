In questi giorni si sta discutendo molto in serie A sulla possibilità di tagliare gli stipendi ai calciatori: i presidenti, tra cui anche Urbano Cairo, stanno spingendo per quest'ipotesi ma i giocatori frenano.



Ma quanto risparmierebbe il presidente del Torino se il taglio del 30% degli stipendi dovesse essere effettivamente messo in atto? La risposta è circa 6,7 milioni di euro. Una cifra considerevole.