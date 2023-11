Gli esami a cui si è sottoposto ieri Karol Linetty, dopo l'infortunio occorso nella partita del suo Torino contro il Monza, hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado del lungo adduttore di destra.



Ma quanto tempo dovrà restare ai box il centrocampista polacco? Ivan Juric non potrà contare sul suo numero 77 per almeno 20 giorni: la pausa del campionato per lasciare spazio alle nazionali arriva dunque al momento giusto perché consente a Linetty di non perdere troppe partite.