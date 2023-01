La sessione invernale di calciomercato si è chiusa, il Torino ha acquistato tre giocatori: Ivan Ilic, arrivato dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto, Ronaldo Vieira, arrivato dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, Andreaw Gravillon, arrivato sempre in prestito con diritto di riscatto dal Reims.



Per quanto riguarda le uscite, è stato ceduto Sasa Lukic a titolo definitivo al Fulham e Emirhan Ilkhan in prestito alla Sampdoria.