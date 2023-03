Per la partita di lunedì sera contro il Sassuolo, Ivan Juric dovrà certamente fare a meno di diversi giocatori: Ivan Ilic e Ola Aina si sono infortunati negli scorsi giorni in allenamento e certamente saranno assenti, Yann Karamoh non ha invece ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo affligge da settimane.



Della lista degli indisponibili del Torino fanno anche parte altri due giocatori, ovvero i lungodegenti Ronaldo Vieira e David Zima.