Sono quattro i calciatori del Torino in diffida ma solamente due di loro sono davvero a rischio per il derby di martedì prossimo contro la Juventus: si tratta di Perr Schuurs e di Ola Aina.



Gli altri due diffidati sono invece Samuele Ricci e Valentino Lazaro ma entrambi non saranno in campo questa sera contro la Cremonese perché ancora alle prese con i rispettivi infortuni.