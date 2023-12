Tuttosport si concentra sulle possibili uscite del Torino a gennaio: il portiere Luca Gemello ha bisogno di fare esperienza e potrebbe essere mandato in prestito. Sono considerati "sacrificabili", per motivi molto diversi tra loro, due attaccanti come Nemanja Radonjic e Demba Seck, forse anche Pietro Pellegri. Sul centravanti c'è l'interesse del Genoa, interessato a riportare a casa un prodotto del proprio settore giovanile.