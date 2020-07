Due esclusioni che hanno fatto rumore: i giovani Simone Edera e Vincenzo Millico sono stati esclusi da Moreno Longo e per la partita con la Roma, un provvedimento non tecnico ma esclusivamente disciplinare. A confermare lo scenario è stato lo stesso tecnico granata al termine della sfida con i giallorossi: "​Provvedimento disciplinare, chi mi conosce sa che non si può sgarrare. I giocatori vanno e vengono, la società rimane. Ho preso questa decisione, sono giovani e questo può servire a loro per migliorare. Ma su alcune cose non si può passare sopra. Inutile entrare nei dettagli, è giusto lavare i panni sporchi in casa propria. Sappiamo cosa è successo, mi auguro serva a loro da lezione per capire come ci si deve comportare", ha detto a Sky Sport.