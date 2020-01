Simone Edera sembrava destinato a lasciare il Torino in questa sessione di mercato, tanto che anche il suo procuratore, Beppe Galli, aveva parlato dell'ipotesi di un prestito a un club dove avrebbe potuto giocare con maggiore continuità. Ora però gli scenari sembrano essere cambiati, come dimostra anche il fatto che nell'ultime partita giocata, quella contro il Bologna, Walter Mazzarri abbia mandato in campo Edera nel secondo tempo.



Con il passaggio definitivo al 3-4-2-1 e con il futuro in granata di Iago Falque in bilico, Edera potrebbe trovare più spazio nel girone di ritorno.