La partita di questa sera di Coppa Italia contro il SudTirol sarà molto importante per Simone Edera. Il numero 20 del Torino dovrebbe essere schierato nella formazione titolare da Walter Mazzarri e avrà finalmente l'occasione per mettersi in mostra.



In questo inizio di stagione Edera non ha avuto molto spazio nella squadra granata e per questo motivo a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito. L'attaccante vorrebbe però rimanere al Torino e spera di riuscire a sfruttare l'occasione che avrà contro il SudTirol per convincere Mazzarri a concedergli maggiore spazio in futuro.