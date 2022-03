Dopo circa un anno dal gravissimo infortunio subito mentre era in prestito alla Reggina, Simone Edera è pronto a tornare in campo. Da tempo l'attaccante ha ripreso ad allenarsi e ora sta tornando a completa disposizione per il finale di stagione del Torino.



Ivan Juric avrà quindi la possibilità di valutarlo in questo finale di stagione, cosa che non ha potuto fare negli scorsi mesi.