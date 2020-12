Simone Edera a gennaio lascerà il Torino. La conferma è arrivata direttamente dal procuratore dell'attaccante, Beppe Galli, che a Calcio Napoli 24 ha dichiarato di non vedere l'ora che si apra il mercato di riparazione.



"Edera? Non vediamo l’ora arrivi gennaio, così da trovare una squadra che possa credere in lui. E’ un qualcosa di ridicolo che giochi poco e che all’inizio sia stato messo fuori ruolo. Cercheremo un club che gli dia la possibilità di giocare con continuità. Napoli? Se n’è parlato, quando il giocatore era in scadenza. C’erano due club che lo volevano" ha spiegato Galli.