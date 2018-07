I tifosi del Torino possono ora mettersi l'anima in pace: Stephan El Shaarawy non arriverà. L'attaccante di proprietà della Roma, direttamente dagli Stati Uniti dove è in tournée con la squadra giallorosso, ha infatti ribadito la propria volontà di restare nella Capitale e ha rifiutato le offerte che gli sono pervenute.



"Alcune voci di calciomercato erano infondate, altre invece vere - ha dichiarato El Shaarawy - fa piacere l'interesse di altre squadre, ma io sono contento di restare qui. E qui sarà il mio futuro".