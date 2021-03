Brutte notizie per Davide Nicola in vista del derby di sabato contro la Juventus: questa mattina non si è potuto allenare con i propri compagni il difensore Lyanco, a causa di una lombalgia acuta.



Nicola spera di poter recuperare il brasiliano per sabato, anche perché il Torino ha diversi problemi per quanto riguarda il pacchetto arretrato: Singo si è infortunato ieri e Nkoulou è appena tornato ad allenarsi dopo lo stop di un mese a causa del Covid.