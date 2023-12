Torino-Empoli (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. I granata si presentano a questa sfida all'undicesimo posto con 20 punti in classifica, 8 in più dei toscani, terzultimi a quota 12 come l'Udinese.

Schuurs è l'unico indisponibile per Juric, che preferisce Linetty e Vojvoda rispettivamente a Ricci e Lazaro. Dall'altra parte Andreazzoli non può contare sugli infortunati Bereszynski, Pezzella, Kovalenko, Baldanzi e Caputo.



FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.



EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Maleh, Fazzini, Cambiaghi; Shpendi. All. Andreazzoli.



Nel prossimo turno l'Empoli riceve la Lazio venerdì alle ore 18.30, invece sabato alle 15 il Toro gioca ancora in casa contro l'Udinese.