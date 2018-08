Il Torino cerca un centrocampista sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, i granata hanno trovato un accordo con l'Empoli per Krunic sulla base di 5 milioni più Acquah. I toscani prendono anche Capezzi dalla Sampdoria e contendono Silvestre al Cagliari (Kanneman favorito su Tonelli e Danilo). In uscita dai granata c'è pure Obi. Per quanto riguarda il terzino sinistro si fanno i nomi di Aleesami (Palermo), Gibbs (WBA) e Ricca (Malaga).