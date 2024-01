Torino, Empoli e Lecce su Karamoh: il punto

Fra i vari giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Yann Karamoh. Al momento per il numero 7 granata non sono ancora arrivate offerte ufficiali ma ci sono due club di Serie A che hanno posato i propri occhi su di lui: si tratta del Lecce e dell'Empoli.



Il francese sta trovando poco spazio e il passaggio al 3-4-1-2 lo ha ulteriormente penalizzato, per questo motivo ha chiesto la cessione. Karamoh ha ancora un anno di contratto con il Torino che, in questa sessione invernale di calciomercato, ha aperto anche alla possibilità di cedere il giocatore solamente in prestito, per poi venderlo a titolo definitivo la prossima estate. Il direttore tecnico Davide Vagnati è pronto ad ascoltare tutte le eventuali offerte che arriveranno per l'attaccante esterno: se Karamoh dovesse effettivamente essere ceduto, il Torino andrà poi sul mercato a cercare una punta centrale che possa andare a sostituirlo.